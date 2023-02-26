26 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Массовая авария с участием 41 автомобиля произошла под Новгородом. Среди постарадавших есть дети

Массовая авария с участием 41 автомобиля произошла на федеральной трассе М-11 в Новгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

Массовая авария под Новгородом
Массовая авария под Новгородом
Управление МВД по Новгородской области

По данным местного ГИБДД, авария произошла около 11:00 на 502-м км трассы М-11. Столкнулись два грузовика, после чего в них врезался автомобиль Renault Duster. Это спровоцировало дальнейшие столкновения.

Основной причиной массового ДТП назвали плохую погоду. Местный гидрометцентр передавал на 26 февраля сильный снег, метель, усиление северного, северо-восточного ветра порывами 15−18 м/с.

В аварии пострадало 14 человек. Пять пострадавших госпитализировали с сотрясением мозга — из них четверо детей. Самому младшему — всего два года.

Трассу перекрыли — время перекрытия неизвестно. Для водителей организовали пункты обогрева.

Прокуратура Новгородской области организовала проверку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость