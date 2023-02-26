Массовая авария с участием 41 автомобиля произошла под Новгородом. Среди постарадавших есть дети

По данным местного ГИБДД, авария произошла около 11:00 на 502-м км трассы М-11. Столкнулись два грузовика, после чего в них врезался автомобиль Renault Duster. Это спровоцировало дальнейшие столкновения.
Основной причиной массового ДТП назвали плохую погоду. Местный гидрометцентр передавал на 26 февраля сильный снег, метель, усиление северного, северо-восточного ветра порывами 15−18 м/с.
В аварии пострадало 14 человек. Пять пострадавших госпитализировали с сотрясением мозга — из них четверо детей. Самому младшему — всего два года.
Трассу перекрыли — время перекрытия неизвестно. Для водителей организовали пункты обогрева.
Прокуратура Новгородской области организовала проверку.