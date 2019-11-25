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Происшествия

Массовая драка дворников в Москве попала на видео

24 ноября в центре Москвы дворники устроили массовую драку, сообщает «РЕН ТВ».

Уборка снега, лопата.
Уборка снега, лопата.
СС0

По информации канала, все произошло на улице Ефремова, потасовка попала в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что рабочие начинают нападать друг на друга, наносят беспорядочные удары. Некоторые дворники были вооружены лопатами и ломами.

В полиции сообщили, что в отделение доставили более десяти работников. По предварительным данным, никто не получил серьезных повреждений.

Что стало причиной этой массовой драки, пока неизвестно.

Напомним, в ночь на на 20 ноября массовая драка произошла в Барнауле. Очевидец снял «криминальные разборки» на видео и опубликовал в соцсетях.

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