Массовая драка дворников в Москве попала на видео

По информации канала, все произошло на улице Ефремова, потасовка попала в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что рабочие начинают нападать друг на друга, наносят беспорядочные удары. Некоторые дворники были вооружены лопатами и ломами.

В полиции сообщили, что в отделение доставили более десяти работников. По предварительным данным, никто не получил серьезных повреждений.

Что стало причиной этой массовой драки, пока неизвестно.

Напомним, в ночь на на 20 ноября массовая драка произошла в Барнауле. Очевидец снял «криминальные разборки» на видео и опубликовал в соцсетях.