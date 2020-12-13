Массовая драка подростков в Бийске. Разбирательством занялся Следственный комитет

Следственный комитет подключился к громкой истории с массовой дракой школьников, которая произошла в Бийске.

Как сообщили в региональном управлении СКР, в данный момент проводится доследственная проверка по сообщению о драке с участием несовершеннолетних.

«По предварительным данным следствия, вечером 12 декабря у одного из торгово-развлекательных центров наукограда несколько подростков избили несовершеннолетних мальчиков, причинив им множественные телесные повреждения», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

В настоящее время устанавливается причина и мотивы случившегося, а также все причастные к массовой драке.

Напомним, ранее разбирательство в произошедшем вели полицейские.