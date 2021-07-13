5 июля на Чуйском тракте в районе Косихи произошла потасовка между водителями. Одним из участников стал администратор сообщества « АСТ-54 » Виталий Полищук, который и рассказал подробности.

Мужчина возвращался в Новосибирск с ралли «Шелковый путь». У поворота на Косиху проезд перекрыли военные. автомобили встали в ожидании, но некоторые начали объезжать собравшуюся пробку по встречке и пытались вклиниться в очередь.

Виталий перекрыл движение по обочине своим автомобилем, оставив для обочечников только проезд по полю. Туда и ринулись Subaru Forester и белый Hyundai Solaris брендированный Uber.

Водители стали возмущаться. Из Solaris вышли четверо молодых людей, которые направились в сторону недовольных. Водитель иномарки нанес администратору «АСТ-54» удар кулаком в голову, после чего за Виталия заступились собравшиеся автомобилисты, повалившие нападавшего на землю.

Затем, по словам пострадавшего, один из пассажиров Hyundai достал из багажника лопату, но передумал ей пользоваться, и компания вернулась в авто.

Полищук обратился в полицию.

В «Яндекс.Такси» отказались комментировать инцидент.