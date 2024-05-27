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Происшествия

Массовая драка со стрельбой произошла с участием бойцов ЧВК "Вагнер"

В потасовке с применением оружия участвовали бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», в результате чего в Челябинске усилили меры безопасности.

Девушка гуляла по городу со своим парнем, и они повстречали ее бывшего возлюбленного.

Экс-бойфренд избил молодого человека, тогда девушка позвонила отцу, бывшему бойцу ЧВК.

В результате произошло столкновение между ним и его бывшими сослуживцами с компанией экс-возлюбленного дочери, в котором вагнеровцы одержали верх, указывает Lenta.ru. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Возбуждено уголовное дело.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах расследования уголовного дела по факту драки со стрельбой, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

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