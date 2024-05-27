Девушка гуляла по городу со своим парнем, и они повстречали ее бывшего возлюбленного.
Экс-бойфренд избил молодого человека, тогда девушка позвонила отцу, бывшему бойцу ЧВК.
В результате произошло столкновение между ним и его бывшими сослуживцами с компанией экс-возлюбленного дочери, в котором вагнеровцы одержали верх, указывает Lenta.ru. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.
Возбуждено уголовное дело.
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах расследования уголовного дела по факту драки со стрельбой, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
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