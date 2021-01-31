Массовая оргия на складе потерпела фиаско из-за нарушения дистанции

Французские полицейские оштрафовали участников массовой оргии за нарушение мер, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, пишет Daily Mail.

Правоохранители нагрянули в специально арендованный склад в пригороде Парижа после поступающих сообщений о встрече мужчин и женщин на «распутной» вечеринке.

Когда полиция прибыла на склад, мероприятие, в котором участвовало около 100 человек, было в самом разгаре.

Парижане нарушили комендантский час, а также «были проблемы с масками и социальным дистанцированием».

Участники оргии не стали сопротивляться полицейским. Трое организаторов оргии были арестованы, остальные оштрафованы за несоблюдение антикоронавирусных правил, пишет Lenta.ru. Кроме того, стражи порядка изъяли звуковое и световое оборудование, а также алкоголь.

Ранее во Франции 30 полицейских устроили вечеринку, где танцевали под «Макарену», и попались — мероприятие было незаконным. Вечеринка прошла прямо в полицейском участке.