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Происшествия

Массовые убийства готовились в российских школах

Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о задержании 13 пользователей социальных сетей, готовивших серию нападений на школы и общественные места.

Спецоперация.
Спецоперация.
мвд.рф

11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей.

Преступные планы подтверждены личными дневниками и средствами связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей.

Силовики изъяли готовые к применению самодельные взрывные устройства (СВУ) с поражающими элементами, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей.

Задержанные подозреваются в массовых призывах к нападениям. Одну из акций планировалось провести 1 сентября во время линейки, пишет ura.ru.

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