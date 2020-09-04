Массовые убийства готовились в российских школах

11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей.
Преступные планы подтверждены личными дневниками и средствами связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей.
Силовики изъяли готовые к применению самодельные взрывные устройства (СВУ) с поражающими элементами, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей.
Задержанные подозреваются в массовых призывах к нападениям. Одну из акций планировалось провести 1 сентября во время линейки, пишет ura.ru.