Массовый протест устроили жители Монголии из-за кражи угля

Тысячи жителей собрались в Улан-Баторе перед Дворцом правительства с акцией протеста после сообщений о краже угля. Сумма составила 1,8 млрд долларов. Об этом сообщают РИА Новости.

По источникам РИА Новости, митинг продолжается уже третий день, недовольные жители становятся все более агрессивными. По некоторой информации, одни из протестующих сняли с себя одежду в -30 градусов, тем самым выступая против растущих цен на сырьевые товары.

Улан-Батор обратился в Пекин с просьбой расследования. Следователи установили, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного китайской стороной.

По данным неофициальных источников, речь идет о 6,5 млн тонн стоимостью 60 трлн тугриков — это 1,8 млрд долларов. В связи с этим экспорт угля из Монголии в 2022 году подорожал до 6,5 млрд долларов, то есть втрое больше, чем в прошлом году.

Пекин установил личности причастных к этому делу монгольских политиков, а их имена отправил премьер-министру республики Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ. В самом Китае уже казнили должностных лиц, также имеющих отношение к краже угля.