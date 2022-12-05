Массовый протест устроили жители Монголии из-за кражи угля

По источникам РИА Новости, митинг продолжается уже третий день, недовольные жители становятся все более агрессивными. По некоторой информации, одни из протестующих сняли с себя одежду в -30 градусов, тем самым выступая против растущих цен на сырьевые товары.
Улан-Батор обратился в Пекин с просьбой расследования. Следователи установили, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного китайской стороной.
По данным неофициальных источников, речь идет о 6,5 млн тонн стоимостью 60 трлн тугриков — это 1,8 млрд долларов. В связи с этим экспорт угля из Монголии в 2022 году подорожал до 6,5 млрд долларов, то есть втрое больше, чем в прошлом году.
Пекин установил личности причастных к этому делу монгольских политиков, а их имена отправил премьер-министру республики Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ. В самом Китае уже казнили должностных лиц, также имеющих отношение к краже угля.
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