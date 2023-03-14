Массовое ДТП произошло в Барнауле на ул. Власихинской

По адресу ул. Власихинская, 103 произошло столкновение нескольких машин.
На фото можно заметить, что в аварии пострадало несколько легковых автомобилей и грузовик.
Информации о пострадавших нет.
В Барнауле столкнулись несколько машин, сообщает Telegram-канал «Barnaul 22».
По адресу ул. Власихинская, 103 произошло столкновение нескольких машин.
На фото можно заметить, что в аварии пострадало несколько легковых автомобилей и грузовик.
Информации о пострадавших нет.
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