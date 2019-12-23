Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 декабря -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Массовое ДТП произошло в Барнауле возле детской поликлиники

В Барнауле на улице Георгиева произошла авария с участием нескольких автомобилей, рассказывают в интернет-сообществе «Барнаул 22».

ДТП. Зима. Знак.
ДТП. Зима. Знак.
Versiya.info.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло в районе детской городской поликлиники № 9 по улице Георгиева, 13.

Судя по опубликованному видео, пострадало четыре автомобиля. На месте происшествия машина скорой помощи.

Информация о пострадавших неизвестна.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость