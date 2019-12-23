Массовое ДТП произошло в Барнауле возле детской поликлиники

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло в районе детской городской поликлиники № 9 по улице Георгиева, 13.
Судя по опубликованному видео, пострадало четыре автомобиля. На месте происшествия машина скорой помощи.
Информация о пострадавших неизвестна.
В Барнауле на улице Георгиева произошла авария с участием нескольких автомобилей, рассказывают в интернет-сообществе «Барнаул 22».
Как сообщили очевидцы, ДТП произошло в районе детской городской поликлиники № 9 по улице Георгиева, 13.
Судя по опубликованному видео, пострадало четыре автомобиля. На месте происшествия машина скорой помощи.
Информация о пострадавших неизвестна.
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