Массовое ДТП произошло в центре Барнаула

«Жесткое ДТП пр. Комсомольский — ул. Интернациональная. Столкнулись три автомобиля», — отмечает автор заметки.
Официальных данных о том, пострадал ли кто-то в результате случившего, пока нет.
Дорожная авария с участием трех автомобилей произошла вечером 27 июня в центре Барнаула, сообщили очевидцы в паблике «Барнаул 22».
«Жесткое ДТП пр. Комсомольский — ул. Интернациональная. Столкнулись три автомобиля», — отмечает автор заметки.
Официальных данных о том, пострадал ли кто-то в результате случившего, пока нет.
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