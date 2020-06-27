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Происшествия

Массовое ДТП произошло в центре Барнаула

Дорожная авария с участием трех автомобилей произошла вечером 27 июня в центре Барнаула, сообщили очевидцы в паблике «Барнаул 22».

ДТП с участием трех автомобилей в центре Барнаула.
ДТП с участием трех автомобилей в центре Барнаула.
vk.com/barneos22.

«Жесткое ДТП пр. Комсомольский — ул. Интернациональная. Столкнулись три автомобиля», — отмечает автор заметки.

Официальных данных о том, пострадал ли кто-то в результате случившего, пока нет.

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