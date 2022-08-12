Массовое ДТП с автобусом произошло на трассе под Барнаулом

ДТП случилось на Новосибирском тракте недалеко от АЗС «Газпромнефть». На место происшествия прибыли полицейские, медики и пожарные.
На кадрах видно, что задняя часть легковушки внушительно смята, а заднее стекло разбито. Значительных повреждений на кузове автобуса не заметно.
О пострадавших пока ничего не известно.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на шоссе Ленточный бор произошла авария: грузовик столкнулся с тремя легковушками. По словам автора видео, транспортные средства получили серьезные повреждения.