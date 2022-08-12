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Происшествия

Массовое ДТП с автобусом произошло на трассе под Барнаулом

Пассажирский автобус маршрута № 530 столкнулся с несколькими легковыми автомобилями под Барнаулом вечером 12 августа. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП с автобусом под Барнаулом
ДТП с автобусом под Барнаулом
Кадр видео

ДТП случилось на Новосибирском тракте недалеко от АЗС «Газпромнефть». На место происшествия прибыли полицейские, медики и пожарные.

На кадрах видно, что задняя часть легковушки внушительно смята, а заднее стекло разбито. Значительных повреждений на кузове автобуса не заметно.

О пострадавших пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на шоссе Ленточный бор произошла авария: грузовик столкнулся с тремя легковушками. По словам автора видео, транспортные средства получили серьезные повреждения.

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