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Происшествия

Массовое ДТП с пятью автомобилями произошло в Барнауле

В Барнауле 19 августа на ул. Малахова произошло автопобоище с переворотом. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

ДТП на ул. Малахова в Барнауле.
ДТП на ул. Малахова в Барнауле.
Barnaul22

ДТП случилось в районе остановки «Бия», пишет «Инцидент Барнаул».

Со слов участников паблика «В курсе 22», автомобили двигались по ул. Малахова от ул. Беляева в сторону ул. П. Сухова. Водитель Toyota Corolla перестраивался из среднего ряда в левый и допустил столкновение с автомобилем Toyota Caldina, который двигался в попутном направлении в левом ряду.

После удара Toyota Caldina перевернулась на бок, водитель Toyota Corolla не справился с управлением и врезался в Suzuki Liana.

В результате столкновения Suzuki по инерции откинуло в «КамАЗ», который двигался в среднем ряду .

Осколки разлетелись по дороге и попали в припаркованный автомобиль Lada Granta.

На месте работают сотрудники ГИБДД и медики. Официальной информации пока нет.

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