Массовое ДТП с участием 10 автомобилей произошло на столичной трассе

Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве. В аварию попали 10 легковых автомобилей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на столичный департамент транспорта.

Авария произошла на 59-м километре Киевского шоссе. По предварительным данным, одновременно произошло около пяти небольших ДТП с участием двух-трех машин в каждом.

В результате пострадало 10 легковых автомобилей. В полиции заявили, что пострадавших среди водителей и пассажиров нет.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение в сторону центра затруднено, водителям советуют выбирать пути объезда.

Ранее массовое ДТП в эпицентре снежной бури под Барнаулом унесло жизни двух человек. Оно произошло в 12 км от Павловска.