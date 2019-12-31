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Происшествия

Массовое ДТП с участием автомобиля такси произошло в Барнауле

Пользователи социальных сетей сообщают о серьезном ДТП с участием трех автомобилей, которое произошло веером 31 декабря в Барнауле.

ДТП в поселке Южном в Барнауле.
ДТП в поселке Южном в Барнауле.
Ангелина Ярных/vk.com/barneos22.

В паблике «Барнаул 22» информируют, что авария случилась в поселке Южном. На фото с места событий видно, что одним из участников ДТП стал автомобиль такси.

На место происшествия прибыли полицейские и пожарные.

О пострадавших пока не сообщается.

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