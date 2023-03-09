Массовое ДТП с участием троллейбуса произошло в Барнауле

На пересечении ул. Островского и ул. Юрина произошла авария, сообщает группа ВКонтакте «В курсе 22».

ДТП на пересечении ул. Островского и ул. Юрина.

На фото можно увидеть, что троллейбус и маршрутное такси столкнулись на дороге. На видео заметно, что в ДТП пострадал и легковой автомобиль.

Автор видео также отметил, что на перекрестке образовалась пробка.

Информации о пострадавших нет.

Ранее женщина погибла в ДТП на Чуйском тракте.