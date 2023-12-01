Массовое отравление неизвестным веществом произошло на концерте российского рэпера

ЧП случилось в Москве. Порядка 10 человек пострадали, указывает Газета.Ru.

Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Зрители употребляли алкогольные напитки. Также будет проведена проверка на употребление наркотических веществ.

Медики сейчас выясняют точную причину отравления и каким веществом.

Ранее школьник выпил энергетик и умер. Трагедия произошла в поселке городского типа Нижнегорский в Крыму, 14-летний подросток выпил банку энергетика - Flash energy. Практически сразу ему стало плохо.

Восьмиклассника срочно повезли в больницу, после он впал в кому. Врачи ставят диагноз «отравление неизвестным веществом».

Ближе к вечеру подросток пришел в себя, и около недели он был под наблюдением врачей. Но в понедельник пришли результаты анализов, которые насторожили врачей.

Был подготовлен вертолет для транспортировки пациента в Симферополь, но во время подготовки к отлету у мальчика остановилось сердце.