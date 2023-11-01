Массовое отравление случилось в кадетской школе-интернате в Подмосковье

Накануне несколько скорых вызвали на территорию Дединовской школы, на базе которой действует кадетский интернат "Орел".
В администрации школы заявили, что 20 учеников начали чувствовать себя плохо. У них поднялась температура, некоторых тошнило и рвало.
Детей отвезли в больницу с подозрением на ротавирус. Ученики могли отравиться чем-то за ужином.
На данный момент проверку ведет полиция и роспотребнадзор. Также возбужденно уголовное дело.
Ранее сообщалось, что известно о попытке отравления летчиков в Армавире.