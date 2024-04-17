17 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Массовое отравление суши произошло в Сибири

В Новосибирской области зарегистрирован случай массового отравления суши.

Суши.
Суши.
СС0

Пострадали 15 человек. Это произошло в Искитимском районе.

У пострадавших — острая кишечная инфекция, указывает "Интерфакс".

Проверка показала, что на предприятии допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность предприятия "Лососнем" приостановлена на 90 суток решением суда.

Ранее госпитализировали 23 человек, отравившихся в суши-баре. Также сибиряки массово отравились суши.

В ЦРБ обратились более 20 местных жителей с подозрением на отравление.

При опросе заболевших оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в суши-кафе. Также почти 100 человек отравились едой из международной сети пиццерий.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Большое событие «Ночь музеев — 2024»
Арт-показ «Женитьба Фигаро»
Премьера спектакля «Саша, привет»
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость