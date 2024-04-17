Массовое отравление суши произошло в Сибири

Пострадали 15 человек. Это произошло в Искитимском районе.

У пострадавших — острая кишечная инфекция, указывает "Интерфакс".

Проверка показала, что на предприятии допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность предприятия "Лососнем" приостановлена на 90 суток решением суда.

Ранее госпитализировали 23 человек, отравившихся в суши-баре. Также сибиряки массово отравились суши.

В ЦРБ обратились более 20 местных жителей с подозрением на отравление.

При опросе заболевших оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в суши-кафе. Также почти 100 человек отравились едой из международной сети пиццерий.

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