Массовое побоище с участием 100 человек устроили россияне

Местные жители устроили побоище, в котором помериться силами вышли на улицу порядка 100 человек, сообщает Readovka.

Все произошло рядом с автобусной остановкой, на которой стояли люди. Потасовка началась из-за спора в соцсетях.

На место драки приехала полиция. Однако устроившие разборки мужчины начали резво убегать от силовиков по проезжей части. А женщины почему-то попытались помешать работе полицейских, указывает "МК".

В итоге задержали лишь несколько человек. Ведется разбирательство.

Ранее на Алтае подростки устроили массовую драку.

На берегу реки в Майме молодые люди забили "стрелку". В драке участвовало больше 20 человек.

Несколько парней усадили в круг и били руками и ногами по лицам. Помимо рукоприкладства, у одного из подростков заметили пистолет, по виду травматический.

По словам родителей парней, о драке они узнали из соцсетей.

Всех подростков узнали и опросили. Шесть молодых людей признали потерпевшими.

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