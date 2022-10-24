Мать года. На Алтае женщина выгнала 5-летнего сына на мороз и покусала полицейского

27-летняя жительница одного из районов Алтайского края вместе с 35-летним сожителем воспитывала троих сыновей. В числе методов были побои бутылкой и ремнем, крики и оскорбления. В результате малыши были не только запуганы, но и отставали в развитии. Что сейчас с детьми и их горе-родителями, нам рассказал Павел Дрожжин, старший следователь четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю.

Семья Екатерины не считалась благополучной. Органы опеки начали наблюдать за ней после того, как женщину в первый раз осудили за причинение вреда ребенку. Пусть и неумышленно. Она случайно уронила одного из своих сыновей, когда тот еще был младенцем. Он получил закрытую черепно-мозговую травму.

Дальнейшие повреждения Екатерина и ее сожитель Сергей наносили уже неслучайно. Оба злоупотребляли алкоголем. Постоянно работал только глава семьи — механизатором. Женщина в какой-то момент устроилась дояркой, а до этого трудиться не спешила. Говорила, что следит за детьми.

Однажды мужчина так избил одного из старших детей бутылкой, что все тело было в синяках. А правоохранители установили причинение среднего и легкого вреда здоровью.

Ребенок , страх , избиение СС0

Психологическое насилие к мальчикам тоже применялось. Когда началось следствие, ребята были так запуганы, что не шли на контакт и не могли объяснить, что с ними произошло.

Как рассказывает Павел Дрожжин, жестокое обращение повлияло на речевое развитие детей. Старшие ребята в свои пять и шесть лет изъяснялись односложно и невнятно. Младший в два года не говорил вовсе.

Однако окружающие проблем семьи не видели — все зверства происходили за закрытыми дверями. А когда приходил социальный работник, мальчики объясняли, что просто упали или в игре подрались друг с другом. Вот и получили синяки.

На Алтае женщина выгнала 5-летнего сына на мороз и покусала полицейского. СУ СКР по Алтайскому краю.

Последней каплей стало событие января 2022 года. Тогда Екатерина выгнала на мороз пятилетнего сына. Через какое-то время мальчика увидела на улице местная жительница и обратилась в полицию.

Сотрудников правоохранительных органов Екатерина и Сергей встретили агрессивно. Женщина даже покусала одного из полицейских, сопротивляясь общению. На второго замахнулся Сергей.

Когда следователи СК начали расследование, детей изъяли из семьи и перевели в реабилитационные центры, где с ними работали психологи. Только спустя время, ребята смогли рассказать, как им на самом деле жилось дома.

На Алтае женщина выгнала 5-летнего сына на мороз и покусала полицейского. СУ СКР по Алтайскому краю.

Куда смотрели социальные службы, когда мальчики появлялись перед ними с синяками, история умалчивает.

На сегодняшний день известно, что все трое живут у опекуна в одном из районов Алтайского края. Павел Дрожжин говорит, что с ребятами все хорошо, они восстанавливаются после физических и психологических травм.

Екатерина и Сергей находятся под стражей, уголовное дело в отношении них направлено в суд. Расследования уголовного дела по факту халатности соцработников региональным Следственным комитетом продолжается.