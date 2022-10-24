Мать года. На Алтае женщина выгнала 5-летнего сына на мороз и покусала полицейского

Семья Екатерины не считалась благополучной. Органы опеки начали наблюдать за ней после того, как женщину в первый раз осудили за причинение вреда ребенку. Пусть и неумышленно. Она случайно уронила одного из своих сыновей, когда тот еще был младенцем. Он получил закрытую черепно-мозговую травму.
Дальнейшие повреждения Екатерина и ее сожитель Сергей наносили уже неслучайно. Оба злоупотребляли алкоголем. Постоянно работал только глава семьи — механизатором. Женщина в какой-то момент устроилась дояркой, а до этого трудиться не спешила. Говорила, что следит за детьми.
Однажды мужчина так избил одного из старших детей бутылкой, что все тело было в синяках. А правоохранители установили причинение среднего и легкого вреда здоровью.
Психологическое насилие к мальчикам тоже применялось. Когда началось следствие, ребята были так запуганы, что не шли на контакт и не могли объяснить, что с ними произошло.
Как рассказывает Павел Дрожжин, жестокое обращение повлияло на речевое развитие детей. Старшие ребята в свои пять и шесть лет изъяснялись односложно и невнятно. Младший в два года не говорил вовсе.
Однако окружающие проблем семьи не видели — все зверства происходили за закрытыми дверями. А когда приходил социальный работник, мальчики объясняли, что просто упали или в игре подрались друг с другом. Вот и получили синяки.
Последней каплей стало событие января 2022 года. Тогда Екатерина выгнала на мороз пятилетнего сына. Через какое-то время мальчика увидела на улице местная жительница и обратилась в полицию.
Сотрудников правоохранительных органов Екатерина и Сергей встретили агрессивно. Женщина даже покусала одного из полицейских, сопротивляясь общению. На второго замахнулся Сергей.
Когда следователи СК начали расследование, детей изъяли из семьи и перевели в реабилитационные центры, где с ними работали психологи. Только спустя время, ребята смогли рассказать, как им на самом деле жилось дома.
Куда смотрели социальные службы, когда мальчики появлялись перед ними с синяками, история умалчивает.
На сегодняшний день известно, что все трое живут у опекуна в одном из районов Алтайского края. Павел Дрожжин говорит, что с ребятами все хорошо, они восстанавливаются после физических и психологических травм.
Екатерина и Сергей находятся под стражей, уголовное дело в отношении них направлено в суд. Расследования уголовного дела по факту халатности соцработников региональным Следственным комитетом продолжается.