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Происшествия

Мать и дочь в Сибири отравились алкоголем, одна из них скончалась

Двое жительниц Красноярска отравились алкогольным напитком, который купили в пластиковой таре.

Алкоголь.
Алкоголь.
fom.ru

По предварительным данным полиции, 1 августа 54-летняя женщина вместе со своей дочерью выпивала алкогольный напиток из пластиковой емкости, которую они купили в неустановленном месте еще в середине июня.

2 августа 24-летняя девушка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. В результате она скончалась в больнице. На следующий день в медучреждение с симптомами отравления попала и ее мать, пишет Тайга.инфо.

С места происшествия изъята емкость с остатками жидкости, которая направлена на физико-химическую экспертизу

По данным Рен ТВ, женщины пили сухое красное вино, которое купили в ближайшем магазине.

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