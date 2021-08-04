Мать и дочь в Сибири отравились алкоголем, одна из них скончалась

По предварительным данным полиции, 1 августа 54-летняя женщина вместе со своей дочерью выпивала алкогольный напиток из пластиковой емкости, которую они купили в неустановленном месте еще в середине июня.

2 августа 24-летняя девушка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. В результате она скончалась в больнице. На следующий день в медучреждение с симптомами отравления попала и ее мать, пишет Тайга.инфо.

С места происшествия изъята емкость с остатками жидкости, которая направлена на физико-химическую экспертизу

По данным Рен ТВ, женщины пили сухое красное вино, которое купили в ближайшем магазине.