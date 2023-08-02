3 августа
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Происшествия

Мать-психолог, уронившая двухлетнюю дочь в магазине, возмутила новосибирцев

Инцидент произошел в поселке Горный Тогучинского района. Возмутившее пользователей сети поведение матери попало на записи видеокамер супермаркета, сообщает "КП-Новосибирск".

Скандальное видео с наказанием ребенка.
Скандальное видео с наказанием ребенка.
"КП-Новосибирск"

На кадрах заметно, как женщина внезапно хватает дочь, роняет с высоты на пол, а потом проезжается по ней колесом велосипеда.

Людей в соцсетях сильно возмутило увиденное. Они утверждали, что дома девочке достается еще хуже. Корреспонденты "КП" нашли женщину и поговорили с ней.

Женщина объяснила свою выходку тем, что просто сорвалась. Она ответила, что семья у ребенка полная, но папа работает "с утра до ночи", а женщина воспитывает дочь одна - бабушки и дедушки далеко.

При этом ребенок гиперактивный. Перед тем, что произошло на скандальном видео, девочка не хотела сидеть на велосипедике, а продавцы обычно ругаются, что слишком активный ребенок ходит, все трогает и роняет.

"Дочка изо всех сил пыталась вылезти - да, я ее подхватила и хотела высадить. Но, видимо, она соскользнула с рук на пол", - рассказала мама девочки.

Скандальное видео с наказанием ребенка.
Скандальное видео с наказанием ребенка.
"КП-Новосибирск"

Позже у ребенка случился новый скандал - мама хотела поправить носочки, но девочка не хотела слушать, сидела и плакала.

Женщина призналась, что велосипедом проехалась не специально - просто покатила его. И не по всей спине, а только задела ножки. Дочка потом сама встала и догнала маму, пока та ждала ее.

Правда, скандал уже дошел до главы СКР Бастрыкина. Он поручил проверить инцидент, подключились и уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области.

К семье нагрянула полиция. Девочку осмотрел врач - побоев и вообще любых повреждений у нее не было. Также опросили соседей - они не слышали криков, скандалов, дали положительные характеристики.

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

Кроме того, приходили органы опеки. Они отметили, что женщине нужны отдых и помощь.

Оказалось, женщина и сама помогает людям - работает семейным психологом, в соцсетях имеет тысячи друзей. У нее три высших образования в вузах Забайкалья и Новосибирска - специалист по социальной работе, управляющий в сфере социального образования и психолог.

Однако знания пока не помогают в воспитании дочки. Девочка, кстати, наблюдается у невролога. Врач говорит, что это просто присущая детям гиперактивность, которая пройдет с возрастом и устройством в детский сад.

Ранее пожар вынудил мать выбросить детей из окна многоэтажки.

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