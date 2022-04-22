Мать с братом цинично убили двух непослушных детей

В Воронежской области по подозрению в двойном убийстве задержали 28-летнюю мать и ее 32-летнего брата. Об этом сообщает региональный СКР.

22 апреля в квартире в селе Терновка обнаружили тела мальчиков в возрасте 7 и 8 лет с признаками насильственной смерти.

Как узнал Life.ru, мальчика ударили молотком по голове, после чего утопили в ванной, а второго задушили. Их мать, по данным источника, взбесилась из-за поведения своих детей, они якобы обижали младшего 5-летнего брата. В расправе женщине помогал брат.

По информации очевидцев, после случившегося он постучал к одной из соседок и заявил: «Мы убили детей. Иди посмотри, если не веришь».

Полицию вызвали свидетели. Когда правоохранители приехали, мать с братом сидели возле подъезда на лавочке, а потом подробно и в красках рассказывали полицейским, как убивали детей.

«В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти, выполнены иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщают в СКР.

Также оценят условия проживания, воспитания детей и деятельность органов системы профилактики.