22 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Мать с братом цинично убили двух непослушных детей

В Воронежской области по подозрению в двойном убийстве задержали 28-летнюю мать и ее 32-летнего брата. Об этом сообщает региональный СКР.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

22 апреля в квартире в селе Терновка обнаружили тела мальчиков в возрасте 7 и 8 лет с признаками насильственной смерти.

Как узнал Life.ru, мальчика ударили молотком по голове, после чего утопили в ванной, а второго задушили. Их мать, по данным источника, взбесилась из-за поведения своих детей, они якобы обижали младшего 5-летнего брата. В расправе женщине помогал брат.

По информации очевидцев, после случившегося он постучал к одной из соседок и заявил: «Мы убили детей. Иди посмотри, если не веришь».

Полицию вызвали свидетели. Когда правоохранители приехали, мать с братом сидели возле подъезда на лавочке, а потом подробно и в красках рассказывали полицейским, как убивали детей.

«В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти, выполнены иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщают в СКР.

Также оценят условия проживания, воспитания детей и деятельность органов системы профилактики.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость