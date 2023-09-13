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Происшествия

Мать с тремя детьми погибла в кювете с водой

Ночью 13 сентября в Омской области женщина не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет, сообщает МВД России по Омской области.

Мать с тремя детьми погибла в кювете с водой.
Мать с тремя детьми погибла в кювете с водой.
МВД России по Омской области

Автомобиль съехал с дороги, опрокинулся и попал в кювет, который был наполнен водой.

Женщина и три ребенка скончались на месте. Отмечается, что внутри находился младенец.

На данный момент устанавливают обстоятельства.

Ранее страшное смертельное ДТП произошло в Алтайском крае.

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