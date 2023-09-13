Мать с тремя детьми погибла в кювете с водой.

Автомобиль съехал с дороги, опрокинулся и попал в кювет, который был наполнен водой.
Женщина и три ребенка скончались на месте. Отмечается, что внутри находился младенец.
На данный момент устанавливают обстоятельства.
Ночью 13 сентября в Омской области женщина не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет, сообщает МВД России по Омской области.
Автомобиль съехал с дороги, опрокинулся и попал в кювет, который был наполнен водой.
Женщина и три ребенка скончались на месте. Отмечается, что внутри находился младенец.
На данный момент устанавливают обстоятельства.
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