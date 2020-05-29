Мать-убийца забыла чек в пакете с младенцем. Подробности

Тело младенца в пакете нашли в марте на берегу Енисея в Минусинске.
Вычислить убийцу помог забытый в пакете кассовый чек из магазина. Покупка осуществлялась с помощью банковской карты, обладательница которого категорически отрицала свою причастность к данному преступлению, пишет «Росбалт».
Молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила родство женщины и убитого ребенка, проверку прошли также около 60 подозреваемых.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» (ст.106 УК РФ). Выясняются все обстоятельства произошедшего.
23 марта в Минусинске нашли труп младенца, положенный в пакет. Судмедэксперт установил, что ребенок родился живым, а погибнуть мог от переохлаждения.