Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 мая
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Мать-убийца забыла чек в пакете с младенцем. Подробности

Более двух месяцев в Красноярском крае искали женщину, подозреваемую в убийстве собственного новорожденного ребенка.

Младенец.
Младенец.
unsplash.com

Тело младенца в пакете нашли в марте на берегу Енисея в Минусинске.

Вычислить убийцу помог забытый в пакете кассовый чек из магазина. Покупка осуществлялась с помощью банковской карты, обладательница которого категорически отрицала свою причастность к данному преступлению, пишет «Росбалт».

Молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила родство женщины и убитого ребенка, проверку прошли также около 60 подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» (ст.106 УК РФ). Выясняются все обстоятельства произошедшего.

23 марта в Минусинске нашли труп младенца, положенный в пакет. Судмедэксперт установил, что ребенок родился живым, а погибнуть мог от переохлаждения.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость