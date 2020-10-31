Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 октября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Мать-вегетарианку направили на принудительное лечение за истощение ребенка

Матери-вегетарианке из Кисловодска, которая довела свою дочь до истощения, суд вынес приговор, — сообщает Lenta.ru.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

46-летняя жительница Кисловодска кормила свою полуторагодовалую дочь исключительно грудным молоком. При этом сама женщина придерживалась вегетарианской диеты.

Девочка весила вдвое меньше нормы. Однако женщина уверяет, что ребенок худой от рождения, поэтому не показывала дочку врачам.

Суд признал женщину виновной по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Ее направили в психиатрическую больницу, а также ограничили в родительских правах.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость