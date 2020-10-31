Мать-вегетарианку направили на принудительное лечение за истощение ребенка

46-летняя жительница Кисловодска кормила свою полуторагодовалую дочь исключительно грудным молоком. При этом сама женщина придерживалась вегетарианской диеты.
Девочка весила вдвое меньше нормы. Однако женщина уверяет, что ребенок худой от рождения, поэтому не показывала дочку врачам.
Суд признал женщину виновной по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Ее направили в психиатрическую больницу, а также ограничили в родительских правах.