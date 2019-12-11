Мать забыла ребенка на вокзале, уйдя пить за знакомство с мужчиной

Женщина оставила своего ребенка железнодорожном вокзале в Уссурийске, чтобы отметить знакомство с незнакомым мужчиной, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.

Пятилетнего мальчика обнаружил в зале ожидания для пассажиров наряд патрульно-постовой службы. Ребенок рассказал, что его мама ушла в неизвестном направлении.

Мать удалось разыскать быстро. Она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения недалеко от железнодорожного вокзала.

В отношении женщины составлен протокол об административных правонарушениях (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

«Женщина с сыном следовали в электричке из Владивостока до станции Бонивурово. Мать мальчика пропустила нужную остановку. Сойдя на станции Уссурийск она познакомилась с мужчиной, который предложил ей выпить за знакомство», — рассказали в ведомстве.

Инспекторами по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа о недопустимости подобного поведения.

Впрочем, на всякий случай было принято решение отправить мальчика в «Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», в целях защиты его жизни и здоровья.