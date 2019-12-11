Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 декабря -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Мать забыла ребенка на вокзале, уйдя пить за знакомство с мужчиной

Женщина оставила своего ребенка железнодорожном вокзале в Уссурийске, чтобы отметить знакомство с незнакомым мужчиной, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.

Железная дорога, поезд.
Железная дорога, поезд.
altapress.ru

Пятилетнего мальчика обнаружил в зале ожидания для пассажиров наряд патрульно-постовой службы. Ребенок рассказал, что его мама ушла в неизвестном направлении.

Мать удалось разыскать быстро. Она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения недалеко от железнодорожного вокзала.

В отношении женщины составлен протокол об административных правонарушениях (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

«Женщина с сыном следовали в электричке из Владивостока до станции Бонивурово. Мать мальчика пропустила нужную остановку. Сойдя на станции Уссурийск она познакомилась с мужчиной, который предложил ей выпить за знакомство», — рассказали в ведомстве.

Инспекторами по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа о недопустимости подобного поведения.

Впрочем, на всякий случай было принято решение отправить мальчика в «Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», в целях защиты его жизни и здоровья.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость