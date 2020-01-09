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Происшествия

Матери на Алтае смягчили приговор за смертельное избиение четырехмесячной дочери

Верховный суд Республики Алтай смягчил приговор жительнице Горно-Алтайска, которая до смерти избила свою четырехмесячную дочь, сообщают «Новости Горного Алтая».

Детская коляска.
Детская коляска.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Городской суд приговорил женщин к семи годам колонии общего режима. Верховный суд снизил наказание до 6 лет 7 месяцев.

22 мая 2019 года 27-летняя обвиняемая ударила своего четырехмесячного ребенка рукой по затылку и швырнула в детскую коляску с деревянным дном.

Внутри коляски также находились твердые предметы — бутылочка для кормления, флакон с лекарством. Ребенок ударился головой о дно и получил закрытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и кровоизлияниями в мозг.

На следующий день от полученных травм девочка скончалась.

Сторона защиты просила исключить обвинение женщины в умышленных действиях по причинению тяжкого вреда здоровью, квалифицировать ее действия по более мягкому составу преступления, но суд отклонил доводы защиты.

Смягчающим обстоятельством суд счел, что обвиняемая, имеющая двух малолетних детей, уже после вынесения ей приговора родила еще одного ребенка.

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