Матери троих детей в Барнауле грозит 8 лет тюрьмы за наркотики

Жительница Барнаула в ожидании суда за незаконный оборот наркотиков, продолжала покупать запрещенные вещества и сбрасывала их из окна квартиры, сообщает пресс-служба Алтайского ЛУ МВД. Теперь к одному сроку ей может добавиться новый.