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Происшествия

Матери троих детей в Барнауле грозит 8 лет тюрьмы за наркотики

Жительница Барнаула в ожидании суда за незаконный оборот наркотиков, продолжала покупать запрещенные вещества и сбрасывала их из окна квартиры, сообщает пресс-служба Алтайского ЛУ МВД. Теперь к одному сроку ей может добавиться новый.

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

Первое уголовное дело в отношении 37-летней матери троих несовершеннолетних детей возбудили в октябре 2018 года. Суд решил заключить ее под домашний арест.

Как стало известно транспортным полицейским, в ожидании решения суда, подозреваемая продолжала покупать и торговать наркотиками. Вещества она покупала во время, отведенное на посещение детьми детсада и школы.

Сбывать наркотики предприимчивая мать решила прямо из дома, сбрасывая из окна квартиры на четвертом этаже. Таким образом женщина попала под новое уголовное дело.

По первому делу суд назначил ей 3 года и 6 месяцев лишения свободы общего режима. Второе уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Обвиняемой грозит максимальное наказание сроком до 8 лет лишения свободы.

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