18 августа
﻿
Происшествия

Майнеры биткоинов оставили сибирский поселок без света

Незаконную майнинговую ферму обнаружили в поселке в Иркутской области. Из-за нее постоянно отключался автомат трансформаторной подстанции, вынуждая местных жителей сидеть без света, сообщает irccity.ru.

Биткоин. Криптовалюта.
Биткоин. Криптовалюта.
СС0

На неисправность пожаловался житель поселка в Telegram-канале «Иркутскэнергосбыта». Он заметил, что нагрузка на подстанцию незначительная, поскольку электричеством пользуются 20 жителей. Но при этом она периодически отключается.

Ранее специалисты уже заменили перегоревший вводный автомат. Но после подключения нового обордования нагрузка снова возрастала до 200 ампер, и транформатор работал с перебоями.

Кроме того, электрики обнаружили, что один из потребителей самовольно проникал в электроустановку.

При дальнейшем разбирательстве специалисты обнаружили якобы нежилой дом, который был подключен к подстанции в четырех точках вместо одной, как должно быть по документам.

Также на участке находилось вводно-распределительное устройство для приема и распределения электричества. Появился и шум от майнингового оборудования.

Вероятно, незаконная майнинговая ферма перегружала подстанцию, и у жителей поселка отключался свет.

Биткоин. Криптовалюта.
Биткоин. Криптовалюта.
СС0

От дома убрали три подключения и разделили нагрузку.

Предположительному владельцу майнинговой фермы направили уведомление, по которому потребление электричества для него ограничат.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость