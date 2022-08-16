Майнеры биткоинов оставили сибирский поселок без света

Незаконную майнинговую ферму обнаружили в поселке в Иркутской области. Из-за нее постоянно отключался автомат трансформаторной подстанции, вынуждая местных жителей сидеть без света, сообщает irccity.ru .

На неисправность пожаловался житель поселка в Telegram-канале «Иркутскэнергосбыта». Он заметил, что нагрузка на подстанцию незначительная, поскольку электричеством пользуются 20 жителей. Но при этом она периодически отключается.

Ранее специалисты уже заменили перегоревший вводный автомат. Но после подключения нового обордования нагрузка снова возрастала до 200 ампер, и транформатор работал с перебоями.

Кроме того, электрики обнаружили, что один из потребителей самовольно проникал в электроустановку.

При дальнейшем разбирательстве специалисты обнаружили якобы нежилой дом, который был подключен к подстанции в четырех точках вместо одной, как должно быть по документам.

Также на участке находилось вводно-распределительное устройство для приема и распределения электричества. Появился и шум от майнингового оборудования.

Вероятно, незаконная майнинговая ферма перегружала подстанцию, и у жителей поселка отключался свет.

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От дома убрали три подключения и разделили нагрузку.

Предположительному владельцу майнинговой фермы направили уведомление, по которому потребление электричества для него ограничат.