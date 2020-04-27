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27 апреля
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Происшествия

Майор ФСБ похитил ковры ручной работы на 6,5 млн рублей

Московская городская военная прокуратура обвинила бывшего офицера ФСБ майора Сергея Ренкаса и его знакомого Виктора Ковтонюка в хищении девяти дагестанских ковров ручной работы на общую сумму 6,5 млн рублей.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

По версии следствия, в начале 2018 года Сергей Ренкас вместе с Виктором Ковтонюком, который в то время работал в войсковой части ФСБ № 55002, обратился в «Союз дагестанских ремесленников», пишет «Коммерсантъ».

Силовики попросили ремесленника предоставить ковры ручной работы для приемной ФСБ. Взамен они обещали дотации из бюджета, высокопоставленных заказчиков и участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2018 года.

Спустня некоторое время в Денежном переулке в Москве представитель союза ремесмленников передал «партнерам» девять ковров ручной работы размером 3×4 метра. Ренкас и Ковтонюк заверили его, что если руководителям понравятся ковры, то они рассчитаются с ним до мая 2018 года. Иначе — просто вернут ковры.

Когда не произошло ни того, ни другого и ремесленник не смог связаться с «партнерами», он обратился в ВСУ СКР по Москве, а оттуда материалы были переданы в 51-й военный следственный отдел, пишет polit.ru.

Дело передано в суд, но когда начнется его рассмотрение пока неизвестно — из-за эпидемии коронавируса Covid-19, рассматриваются только неотложные дела.

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