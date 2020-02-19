Майор Минобороны вымогал взятку за скафандр. Подробности скандала

Бывший замначальника 704-го военного представительства Минобороны РФ Александр Кузьмин вымогал взятку за приемку скафандра, который был необходим на Международной космической станции (МКС).

Его осудили, но вместо колонии назначили штраф, пишет «Коммерсантъ».

Он отвечал за приемку изделий и аппаратуры для подразделений воздушно-космических сил и космической промышленности.

Последний «Орлан»

В 2018 году он вымогал взятку с представителя АО «НПП „Звезда“». Повод для вымогательства вызвал скандал — майор требовал деньги в обмен на согласование испытаний и приемки скафандра «Орлан-МК».

Этот скафандр необходим для исследований в открытом космосе, но чаще для ремонта или установки оборудования на МКС.

На начало 2018 года, когда Кузьмин требовал взятку, на МКС остался лишь один скафандр — второй был утрачен при аварии космического «грузовика» в декабре 2016 года.

Однако майор заявил, что за оформление документации для отправки скафандра нового образца на МКС ему нужно платить по 50 тыс. рублей в течение четырех месяцев.

Под «колпаком»

Представитель «Звезды» обратился в ФСБ. Оперативники установили за майором наблюдение и прослушивали телефон. Кузьмин получил 200 тыс. рублей, частично наличными, остальное на карту.

Взятка. Анна Зайкова

В результате испытания и приемка «Орлана-МК» прошли успешно, пишет znak.com. В июне 2018 года его отправили на станцию. Майора задержали.

Слова подсудимого

Кузьмин сознался в содеянном. По словам офицера, он оказался в тяжелом материальном положении, так как не получил годовой премии из-за упущений в службе.

Майор утверждал, что вымогал лишь 100 тыс. рублей, а остальная сумма была дополнительной выплатой и компенсацией командировочных при поездке на космодром.

Однако суд признал его виновным по части 5 этой же статьи («Получение взятки в крупном размере»).

Наказание

В итоге майор получил самое мягкое наказание из возможных по инкриминируемой статье — штраф в размере 2 млн 100 тыс. рублей с лишением права в течение двух лет занимать должности с организационно-распорядительными полномочиями в госорганах и местном самоуправлении, пишет znak.com.

Офицерского звания его не лишили.