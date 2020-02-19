Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 февраля -6°C

Майор Минобороны вымогал взятку за скафандр. Подробности скандала

Бывший замначальника 704-го военного представительства Минобороны РФ Александр Кузьмин вымогал взятку за приемку скафандра, который был необходим на Международной космической станции (МКС).

Новый скафандр "Орлан--МКС".
Новый скафандр "Орлан--МКС".
lubreg.ru

Его осудили, но вместо колонии назначили штраф, пишет «Коммерсантъ».

Он отвечал за приемку изделий и аппаратуры для подразделений воздушно-космических сил и космической промышленности.

Последний «Орлан»

В 2018 году он вымогал взятку с представителя АО «НПП „Звезда“». Повод для вымогательства вызвал скандал — майор требовал деньги в обмен на согласование испытаний и приемки скафандра «Орлан-МК».

Этот скафандр необходим для исследований в открытом космосе, но чаще для ремонта или установки оборудования на МКС.

На начало 2018 года, когда Кузьмин требовал взятку, на МКС остался лишь один скафандр — второй был утрачен при аварии космического «грузовика» в декабре 2016 года.

Однако майор заявил, что за оформление документации для отправки скафандра нового образца на МКС ему нужно платить по 50 тыс. рублей в течение четырех месяцев.

Под «колпаком»

Представитель «Звезды» обратился в ФСБ. Оперативники установили за майором наблюдение и прослушивали телефон. Кузьмин получил 200 тыс. рублей, частично наличными, остальное на карту.

Взятка.
Взятка.
Анна Зайкова

В результате испытания и приемка «Орлана-МК» прошли успешно, пишет znak.com. В июне 2018 года его отправили на станцию. Майора задержали.

Слова подсудимого

Кузьмин сознался в содеянном. По словам офицера, он оказался в тяжелом материальном положении, так как не получил годовой премии из-за упущений в службе.

Майор утверждал, что вымогал лишь 100 тыс. рублей, а остальная сумма была дополнительной выплатой и компенсацией командировочных при поездке на космодром.

Однако суд признал его виновным по части 5 этой же статьи («Получение взятки в крупном размере»).

Наказание

В итоге майор получил самое мягкое наказание из возможных по инкриминируемой статье — штраф в размере 2 млн 100 тыс. рублей с лишением права в течение двух лет занимать должности с организационно-распорядительными полномочиями в госорганах и местном самоуправлении, пишет znak.com.

Офицерского звания его не лишили.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость