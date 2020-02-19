Майор Минобороны вымогал взятку за скафандр. Подробности скандала

Его осудили, но вместо колонии назначили штраф, пишет «Коммерсантъ».
Он отвечал за приемку изделий и аппаратуры для подразделений воздушно-космических сил и космической промышленности.
Последний «Орлан»
В 2018 году он вымогал взятку с представителя АО «НПП „Звезда“». Повод для вымогательства вызвал скандал — майор требовал деньги в обмен на согласование испытаний и приемки скафандра «Орлан-МК».
Этот скафандр необходим для исследований в открытом космосе, но чаще для ремонта или установки оборудования на МКС.
На начало 2018 года, когда Кузьмин требовал взятку, на МКС остался лишь один скафандр — второй был утрачен при аварии космического «грузовика» в декабре 2016 года.
Однако майор заявил, что за оформление документации для отправки скафандра нового образца на МКС ему нужно платить по 50 тыс. рублей в течение четырех месяцев.
Под «колпаком»
Представитель «Звезды» обратился в ФСБ. Оперативники установили за майором наблюдение и прослушивали телефон. Кузьмин получил 200 тыс. рублей, частично наличными, остальное на карту.
В результате испытания и приемка «Орлана-МК» прошли успешно, пишет znak.com. В июне 2018 года его отправили на станцию. Майора задержали.
Слова подсудимого
Кузьмин сознался в содеянном. По словам офицера, он оказался в тяжелом материальном положении, так как не получил годовой премии из-за упущений в службе.
Майор утверждал, что вымогал лишь 100 тыс. рублей, а остальная сумма была дополнительной выплатой и компенсацией командировочных при поездке на космодром.
Однако суд признал его виновным по части 5 этой же статьи («Получение взятки в крупном размере»).
Наказание
В итоге майор получил самое мягкое наказание из возможных по инкриминируемой статье — штраф в размере 2 млн 100 тыс. рублей с лишением права в течение двух лет занимать должности с организационно-распорядительными полномочиями в госорганах и местном самоуправлении, пишет znak.com.
Офицерского звания его не лишили.