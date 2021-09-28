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Происшествия

МАЗ насмерть сбил мужчину в Барнауле

28 сентября в Барнауле на пересечение ул. Малахова и пр. Космонавтов грузовик МАЗ сбил пешехода.

ДТП с грузовиком на пр. Космонавтов в Барнауле.
ДТП с грузовиком на пр. Космонавтов в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, сообщили в городской ГИБДД.

Мужчина погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

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