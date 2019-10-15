«Мажоры» забили до смерти мужчину в Сибири

Следователи задержали двоих подозреваемых в избиении до смерти мужчины в собственной квартире в Красноярске, сообщает ТАСС .

Один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй — за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Двое мужчин еще в сентябре после ссоры избили ночью местного жителя Дмитрия Сисигина <в прошлом биатлониста> он скончался в больнице 6 октября, пишет «МК».

Подозреваемыми являются Андрей Шилов и Сергей Шмелев. Шилова называли сыном экс-депутата и бывшей судьи, объясняя этим тот факт, что мужчина оставался на свободе.

По данным соцсетей, в интернете выложили видео избиения мужчины, на котором видны испачканные кровью лица преступников, передает «Интерфакс».

Недовольные ходом расследования местные жители даже планировали устроить народный сход и требовать справедливого наказания для убийц.

После публикаций в СМИ о резонансном деле глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал тщательного расследования дела, пишет bfm.ru. Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело. В СК РФ заверили — никакие родственные связи молодых людей не повлияют на следствие.