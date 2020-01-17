МЧС эвакуирует водителей, застрявших в снежной буре под Барнаулом

В селе Павловск открыт пункт обогрева и временного пребывания, куда эвакуируют водителей, застрявших в снежной буре под Барнаулом. Об этом сообщили amic.ru в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Пункт обогрева организован в школе искусств и рассчитан на 70 человек. Туда эвакуируют водителей, которые провели в пробке уже несколько часов. В то же время спасатели начали работу по обеспечению проезда скопившегося автотранспорта. Как только ситуация на трассе улучшится, водителей доставят обратно к автомобилям, за сохранностью которых наблюдают сотрудники ГИБДД.

По всему Алтайскому краю в связи с непогодой работают пункты обогрева у дорог и в населённых пунктах, сообщают в МЧС России по Алтайскому краю. Также продолжает работу телефон «горячей линии» для граждан 8 (3852) 202−621. По нему можно получить всю необходимую информацию о ситуации на дорогах региона

Напомним, 17 января в массовой аварии в 12 км от Павловска произошло массовое ДТП. В аварии погибли два человека. несколько получили травмы. В настоящий момент в регионе действует штормовое предупреждение из-за метели и ураганного ветра.