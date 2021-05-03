МЧС: на Алтае ожидается подъем уровня воды в Оби

Возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.
Ранее ГУ МЧС России по Алтайскому краю распространило информацию о паводковой ситуации в регионе.
На 3 мая зафиксированы подтопления в трех муниципальных образованиях, в трех населенных пунктах (н.п. Красногорское Красногорского района, н.п. Ельцовка Ельцовского района, н.п. Новая Ажинка Солтонского района).
Всего подтоплено 18 жилых домов, 258 приусадебных участков, три участка местных автодорог.
Гидрологическая обстановка в регионе остается нестабильной, уровни воды колеблются.
Ранее сообщалось, что в районе Бийска закрыли понтонный мост через Бию. В городе из-за паводковой ситуации объявлено штормовое предупреждение.
Между тем в Республике Алтай паводковая обстановка стабилизируется. По состоянию на 2 мая подтопленных жилых домов в городе и районах республики нет.
Рекомендации для жителей зон подтопления
При необходимости подготовьте дом к предстоящему подтоплению:
- отключите газ, электричество и воду;
- ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак;
- закройте окна и двери или даже забейте их досками;
- животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;
- дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в закрытое помещение (сарай);
- из подвалов вынесите все, что может испортиться от воды;
- при эвакуации с собой возьмите ценности и документы, а также небольшой запас продуктов.