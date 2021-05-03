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Происшествия

МЧС: на Алтае ожидается подъем уровня воды в Оби

В ближайшие сутки продолжится подъем уровней воды в Оби в районе села Усть — Чарышская Пристань Алтайского края, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Паводок-2021 в Алтайском крае.
Паводок-2021 в Алтайском крае.
vk.com/mchs22

Возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.

Ранее ГУ МЧС России по Алтайскому краю распространило информацию о паводковой ситуации в регионе.

На 3 мая зафиксированы подтопления в трех муниципальных образованиях, в трех населенных пунктах (н.п. Красногорское Красногорского района, н.п. Ельцовка Ельцовского района, н.п. Новая Ажинка Солтонского района).

Всего подтоплено 18 жилых домов, 258 приусадебных участков, три участка местных автодорог.

Гидрологическая обстановка в регионе остается нестабильной, уровни воды колеблются.

Ранее сообщалось, что в районе Бийска закрыли понтонный мост через Бию. В городе из-за паводковой ситуации объявлено штормовое предупреждение.

Между тем в Республике Алтай паводковая обстановка стабилизируется. По состоянию на 2 мая подтопленных жилых домов в городе и районах республики нет.

Рекомендации для жителей зон подтопления

При необходимости подготовьте дом к предстоящему подтоплению:

  • отключите газ, электричество и воду;
  • ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак;
  • закройте окна и двери или даже забейте их досками;
  • животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;
  • дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в закрытое помещение (сарай);
  • из подвалов вынесите все, что может испортиться от воды;
  • при эвакуации с собой возьмите ценности и документы, а также небольшой запас продуктов.
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