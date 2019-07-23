МЧС проверит детские лагеря по всей стране после того, как в хабаровских палатках сгорели дети

Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев потребовал провести внеплановые проверки всех детский лагерей и баз отдыха, передают «Ведомости». Проверки он инициировал после трагедии в Хабаровском крае, где в одном из детских лагерей из-за пожара в палатках погибло, по последним данным, четверо детей.

Зиничев подчеркнул, что проверки не должны проводиться по формальному признаку.

«Такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации и никто не обратил внимание на целый палаточный городок», — заявил Зиничев журналистам.

Министр потребовал принять самые жесткие меры как в отношении собственников, так и в отношении должностных лиц, ответственных за происшествие.

Тем временем следственные органы уже начали проводить расследование. Известно, что задержаны глава компании, которой принадлежит лагерь, и директор лагеря.

Палаточный лагерь находится на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае. В нем отдыхали 189 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Вечером 22 июля там произошел пожар, сгорели более 20 палаток. «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что причиной возгорания мог быть обогреватель в одной из палаток.

Палатки в детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае. Фото опубликовано в апреле 2019 года. vk.com/holdomi

В соцсетях обсуждается предположение, что из-за холодных ночей (12−15 градусов) детям в палатки поставили тепловые пушки. Один из ребят повесил на пушку сушиться влажную одежду — она загорелась, из-за чего и начался пожар. Из описания лагеря на странице в «ВКонтакте» отмечается, что «палатки оборудованы электричеством, есть розетки для зарядки мобильного».

Но пока нет ответа на вопрос, как дети оказались в палатках. Проверки лагеря проводились многократно и разными ведомствами, о нарушениях не сообщалось, палатки не упоминались, передает «Дождь». Судя по видео и фото с места происшествия палатки были заселены плотно и стояли очень близко друг к другу.