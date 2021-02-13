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Происшествия

МЧС России напомнило, что лайки в соцсетях не стоят человеческих жизней

Последнее время участились случаи, когда очевидцы происшествий — пожара, ДТП и т. д. — не спешат информировать профильные службы и вызывать спасателей, снимая происходящее для соцсетей на видеокамеры. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Республике Алтай.

Мужчина снимает видео на телефон.
Мужчина снимает видео на телефон.
pixabay.com.

Спасатели напомнили, что, будучи свидетелем чрезвычайного происшествия, нужно в первую очередь вызвать спасателей.

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Также в ведомстве напомнили алгоритм действий при пожаре:

  • Позвонить н номера 101 или 112. Не теряя времени, не уточняя «в пожарку звонили?». Безусловная аксиома. Если горит ваше имущество — сначала позвоните, а потом тушите. Если не потушите — опоздание пожарных подразделений будет на вашей же совести, корить будете потом только себя. Если стали сторонним свидетелем — не поленитесь, позвоните. Если место пожара труднодоступно или сложно найти, обязательно встретьте пожарные расчеты. Это сэкономит немало времени!
Пожарный МЧС России.
Пожарный МЧС России.
65.mchs.gov.ru
  • Помогая — не мешай! Не стоит лезть к пожарным с советами. Если вы хозяин, или лицо имеющее отношение к горящему объекту — держитесь рядом, пожарные сами спросят.
  • Если видите, что нужно спасать людей — реально оцените свои силы и силу пожара. Конкретных советов тут дать нельзя. Главное — не переоценить себя. Помните — в «критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки».
  • Лучшая пассивная помощь пожарным — пройдите мимо, не присоединяясь к толпе. Толпа возле пожара — не самое безопасное место.
  • Резюмируя, спасатели отметили, что от грамотных действия очевидцев происшествия, зависит очень и очень многое, в том числе и жизни людей.
Пожар.
Пожар.
ГУ МЧС по Республике Алтай

Тем временем, в двух селах Алтайского края вечером 11 и ночью 12 февраля произошли два пожара, которые унесли жизни людей. А за несколько дней до этого два человек погибли при пожаре в Павловске.

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