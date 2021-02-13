МЧС России напомнило, что лайки в соцсетях не стоят человеческих жизней

Последнее время участились случаи, когда очевидцы происшествий — пожара, ДТП и т. д. — не спешат информировать профильные службы и вызывать спасателей, снимая происходящее для соцсетей на видеокамеры. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Республике Алтай.

Спасатели напомнили, что, будучи свидетелем чрезвычайного происшествия, нужно в первую очередь вызвать спасателей.

Пожар. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Также в ведомстве напомнили алгоритм действий при пожаре:

Позвонить н номера 101 или 112. Не теряя времени , не уточняя «в пожарку звонили?». Безусловная аксиома. Если горит ваше имущество — сначала позвоните , а потом тушите. Если не потушите — опоздание пожарных подразделений будет на вашей же совести , корить будете потом только себя. Если стали сторонним свидетелем — не поленитесь , позвоните. Если место пожара труднодоступно или сложно найти , обязательно встретьте пожарные расчеты. Это сэкономит немало времени!

Пожарный МЧС России. 65.mchs.gov.ru

Помогая — не мешай! Не стоит лезть к пожарным с советами. Если вы хозяин , или лицо имеющее отношение к горящему объекту — держитесь рядом , пожарные сами спросят.

или лицо имеющее отношение к горящему объекту — держитесь рядом пожарные сами спросят. Если видите , что нужно спасать людей — реально оцените свои силы и силу пожара. Конкретных советов тут дать нельзя. Главное — не переоценить себя. Помните — в «критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий , а упадете до уровня своей подготовки».

что нужно спасать людей — реально оцените свои силы и силу пожара. Конкретных советов тут дать нельзя. Главное — не переоценить себя. Помните — в «критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий а упадете до уровня своей подготовки». Лучшая пассивная помощь пожарным — пройдите мимо , не присоединяясь к толпе. Толпа возле пожара — не самое безопасное место.

не присоединяясь к толпе. Толпа возле пожара — не самое безопасное место. Резюмируя , спасатели отметили , что от грамотных действия очевидцев происшествия , зависит очень и очень многое , в том числе и жизни людей.

Пожар. ГУ МЧС по Республике Алтай

Тем временем, в двух селах Алтайского края вечером 11 и ночью 12 февраля произошли два пожара, которые унесли жизни людей. А за несколько дней до этого два человек погибли при пожаре в Павловске.