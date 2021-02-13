МЧС России напомнило, что лайки в соцсетях не стоят человеческих жизней

Спасатели напомнили, что, будучи свидетелем чрезвычайного происшествия, нужно в первую очередь вызвать спасателей.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)
Также в ведомстве напомнили алгоритм действий при пожаре:
- Позвонить н номера 101 или 112. Не теряя времени, не уточняя «в пожарку звонили?». Безусловная аксиома. Если горит ваше имущество — сначала позвоните, а потом тушите. Если не потушите — опоздание пожарных подразделений будет на вашей же совести, корить будете потом только себя. Если стали сторонним свидетелем — не поленитесь, позвоните. Если место пожара труднодоступно или сложно найти, обязательно встретьте пожарные расчеты. Это сэкономит немало времени!
Пожарный МЧС России.
65.mchs.gov.ru
- Помогая — не мешай! Не стоит лезть к пожарным с советами. Если вы хозяин, или лицо имеющее отношение к горящему объекту — держитесь рядом, пожарные сами спросят.
- Если видите, что нужно спасать людей — реально оцените свои силы и силу пожара. Конкретных советов тут дать нельзя. Главное — не переоценить себя. Помните — в «критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки».
- Лучшая пассивная помощь пожарным — пройдите мимо, не присоединяясь к толпе. Толпа возле пожара — не самое безопасное место.
- Резюмируя, спасатели отметили, что от грамотных действия очевидцев происшествия, зависит очень и очень многое, в том числе и жизни людей.
Пожар.
ГУ МЧС по Республике Алтай
Тем временем, в двух селах Алтайского края вечером 11 и ночью 12 февраля произошли два пожара, которые унесли жизни людей. А за несколько дней до этого два человек погибли при пожаре в Павловске.