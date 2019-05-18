МЧС вновь предупреждает о возможных массовых пожарах на Алтае

Как сообщает краевое управление МЧС, в сухую и ветреную погоду стоит быть особенно осторожным при обращении с огнем.
Прошлогодняя трава легко загорается от любой искры. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни.
Горение травы, сухостоя — процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни.
К тому же травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных пожаров.
Ведомство напоминает, что с 1 мая 2019 года на территории Алтайского края введен особый противопожарный режим: запрещающий проведение сельскохозяйственных палов, отжиг порубочных остатков в лесных массивах, сжигание травы и мусора.