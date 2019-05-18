МЧС вновь предупреждает о возможных массовых пожарах на Алтае

18−19 мая на всей территории Алтайского края установится сухая и ветреная погода, которая может спровоцировать множественные возгорания. Наиболее опасная ситуация сохраняется в Кулундинском и Каменском районах.

С ранней весны до поздней осени лесные пожарные делают тысячи выездов к местам возгораний. Главная задача - не пустить огонь в лес, а также не позволить лесным пожарам перекинуться в села.

Как сообщает краевое управление МЧС, в сухую и ветреную погоду стоит быть особенно осторожным при обращении с огнем.

Прошлогодняя трава легко загорается от любой искры. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни.

Горение травы, сухостоя — процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни.

Спичка. Огонь. СС0

К тому же травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных пожаров.

Ведомство напоминает, что с 1 мая 2019 года на территории Алтайского края введен особый противопожарный режим: запрещающий проведение сельскохозяйственных палов, отжиг порубочных остатков в лесных массивах, сжигание травы и мусора.