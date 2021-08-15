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Происшествия

Мечтающая о карьере порнозвезды девушка перевела сибиряку почти миллион рублей

Житель Кузбасса обещал 24-летней девушке из Ижевска устроить ее карьеру в порно.

Секс.
Секс.
CCO

Будущая звезда взрослого кино на перевела ему порядка 1 млн. рублей.

«Он пообещал трудоустройство и в течение полугода, гарантируя в будущем крупный заработок, обещая жениться», — сообщили в МВД по Кузбассу.

Всего девушка совершила 127 переводов на сумму 995 тыс. рублей, взяв эти деньги взаймы у знакомого и взяв кредит. Поняв, что это мошенничество, девушка обратилась в полицию, пишет Тайга.инфо.

Задержанный полностью признал свою вину и выплатил заявительнице 10 000 рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

Суд приговорил «продюсера» к пяти годам заключения в колонии общего режима.

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