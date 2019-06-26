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Происшествия

Икра, батут, ремонт: находчивый бийчанин обманывал россиян по полной программе

26-летний житель Бийска совершил 17 эпизодов краж и мошенничества, за что выручил в общей сумме почти миллион рублей. Сейчас он в СИЗО, дожидается решения суда, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина. Телефон. Рюкзак.
Мужчина. Телефон. Рюкзак.
СС0

Все началось с того, что в 2018 году мужчина похитил из гаража своего бывшего работодателя надувной батут. Он выставил аттракцион на сайте объявлений, чтобы продать, но на самом деле продавать его не планировал. К тому же мужчина занизил стоимость товара и пообещал доставку в любой регион страны, а так же за ее пределы, чтобы привлечь как можно больше покупателей.

Предложением заинтересовался житель Орловской области. Договорившись о цене, мошенник на самом деле отправил клиенту батут через транспортную компанию и даже предоставил фотографию накладной. После того как мужчина перечислил деньги (около 100 тысяч рублей), продавец вернулся в транспортную компанию и написал заявление на возврат.

В итоге житель наукограда остался и с деньгами, и с аттракционом. Так он «продал» батут четыре раза, товар так и не доехал до Иркутской области, республики Хакасия и Белоруссии.

Очевидно, войдя во вкус, мужчина расклеил в близлежащих селах объявления о предоставлении строительных услуг. Он обещал установить заборы, отремонтировать крыши и заменить окна, но по факту только делал замеры, заключал договора и брал деньги. Ремонта так и не дождались четверо заказчиков из Смоленского и Бийского районов.

В августе 2018 года бийчанин решил попробовать заработать на алтайском меде и красной икре, которых у него не было. Мошенник разместил на сайте объявление о продаже деликатесов по очень низкой цене. Злоумышленнику позвонили и заказали продукцию жители Ленинградской, Кемеровской и Новосибирской областей, Татарстана, Дагестана, Забайкалья и Краснодарского края. Все клиенты перечислили бийчанину предоплату, но заказ свой не получили.

Следователи МУ МВД России «Бийское» закончили расследование уголовного дела. Его передали в суд.

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