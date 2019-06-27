Медбрата из Красноярского края будут судить за растление девочек

Медработника Минусинской ЦРБ (Красноярский край) будут судить за развратные действия в отношении детей. Мужчина, трудившийся медбратом в детском соматическом отделении больницы, приставал к девочкам, сообщает портал «Ракурс 360».

«Следствие находится на стадии завершения. Доказано несколько эпизодов развратных действий со стороны подозреваемого к девочкам подросткам, лежавшим в детском отделении. Соответствующие заявления написали родители девочек» — пояснил начальник следственного управления по Минусинскому району Андрей Вавилов.

Источники в ЦРБ сообщили корреспондентам сайта, что медбрат работал в больнице больше 5 лет, начав карьеру с хирургического отделения. Мужчина характеризовался положительно, не был замечен в каких-либо неприятных инцидентах. У него самого есть несовершеннолетние дети.

По версии следствия, речь идет как минимум о четырех эпизодах, связанных с развратными действиями в отношении детей младше 14 и 16 лет, без применения насилия, сообщают «Известия» со ссылкой на красноярский СКР.

«Деятельность» медбрата раскрылась в октябре 2018 года, когда в рабочее время он совершил действия сексуального характера в отношении 13-летней пациентки. Одна из несовершеннолетних пациенток пожаловалась на действия палатного медицинского брата своей матери, а та написала заявления в правоохранительные органы", — рассказали в СУ СКР по Красноярскому краю.

«Дочь рассказывала, что он приходил ночью в палату. Это происходило два или три раза. Сначала медбрат садился на кровать, потом ложился рядом. Трогал ее грудь, расстегивал бюстгальтер, целовал, говорил скабрезности и пытался склонить к близости. При допросе с дочерью работал социальный психолог. Она прошла медосвидетельствование, сдала кровь», — рассказал «Известиям» мать одной из пострадавших.

Коллеги характеризуют медбрата как скрытного, замкнутого, но исполнительного человека, который был на хорошем счету у начальства. Уголовное дело в отношении него еще расследуют.