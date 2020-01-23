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Происшествия

Медики рассказали о состоянии «очень пьяного» мальчика из Саратова

10-летний мальчик, которого госпитализировали вечером 22 января, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает РИА Новости.

Подросток, мальчик.
Подросток, мальчик.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Ранее в СМИ сообщалось, что мальчика в состоянии сильного алкогольного опьянения нашли на улице прохожие и вызвали скорую.

«В 22:18 бригада центра медицины катастроф госпитализировала мальчика 10 лет. Его у дома № 1 по улице Большая Садовая обнаружили прохожие, которые и обратились за помощью медиков», — рассказали в минздраве по Саратовской области.

Ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в одну из больниц. Сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, подчеркнули в ведомстве.

Предположительно, мальчик отравился неизвестным веществом.

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