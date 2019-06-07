Врачи ввели Бари Алибасова в медикаментозный сон

Врачи ввели музыкального продюсера Бари Алибасова в медикаментозный сон, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря группы «На-На» Вадима Горжанкина.

«Насколько мне известно, в медикаментозный сон вводят на сутки минимум, дальше решать будут врачи», — цитирует агентство Горжанскина.

Ранее сообщалось, что Алибасову предстоит трахеостомия. Это такая операция, в ходе которой в трахею больного вводят специальную трубку, обеспечивающую поступление воздуха в дыхательные пути, пишет Газета.Ru.

71-летний Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ им. Н. В. Склифосовского после того, как выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком, пишет znak.com. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и предполагают, что процесс лечения займет как минимум месяц.

Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер Бари Алибасов известен как основатель и руководитель групп «На-На» и «Интеграл».