Медицинская афера на 1 млрд: более 11 тысяч здоровых россиян заплатили за ненужные дорогостоящие услуги

Владельца столичного многопрофильного медицинского центра «Ф Клиникс» — 32-летнего бизнесмена из Белоруссии Павла Фролова — подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — на сумму около 1 млрд рублей. Эти деньги предположительно поступили в виде платы за оказание «дорогостоящей, но совершенно ненужной медпомощи», пишет « Коммерсантъ ».

Мнения

Полицейские считают, что подконтрольные Фролову врачи, действуя в разных российских городах, получили деньги с более 11 тыс. здоровых граждан за не требующиеся им медицинские услуги.

Представители бизнесмена утверждают, что он не имел отношения к афере, а жалобы на него инициированы конкурентами по рынку.

Арест

Фролов находится под арестом — соответствующее решение принял Ленинский районный суд Чебоксар по ходатайству МВД Чувашии. Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

Защита бизнесмена просила поместить его под домашний арест и гарантировала аренду квартир в Чебоксарах для удобства проведения следственных действий.

Суд отклонил это ходатайство, приняв во внимание тяжесть подозрений.

Комментарий МВД

Сотрудники ГУЭБиПК МВД с коллегами из Москвы и Чувашии раскрыли «крупномасштабную криминальную схему хищения денег граждан под предлогом оказания платных медицинских услуг», организованную «ранее судимым гражданином одного из зарубежных государств», сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет polit.ru. По данным «Ъ», речь идет о Фролове.

В рамках уголовного дела задержаны 25 человек.

Сотрудники вовлеченных в аферу клиник и колл-центров по телефону убеждали пожилых жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областей пройти медобследование. Во время приема пациентам «ставили» различные диагнозы, требующие дорогостоящего лечения.

Некоторым малообеспеченным клиентам, по данным МВД, персонал клиник помогал оформлять кредиты на оказание медицинских услуг, которые им на самом деле не требовались.