Медработника из Сибири задержали по подозрению в призывах к терроризму

21-летнего медбрата из Омска задержали по подозрению в призывах к терроризму в чате известного мессенджера, сообщает Mash Siberia.

Известно, что в мессенджере обсуждали судьбу белых людей, запрет на аборты, тактику ведения боевых действий и прочие радикальные темы.

Участники переписки шутили, что за подобные обсуждения можно получить срок. А когда в чат стали заходить новые люди — иронизировали, что это силовики.

Оказалось, что новыми участниками переписки действительно стали сотрудники правоохранительных органов.

Через два месяца к медбрату нагрянуло управление по противодействию экстремизму.

Медработника задержали, изъяли телефон, а затем отпустили под подписку о невыезде.

Молодой человек признал свою вину. На него завели дело за призывы к террористической деятельности.

Ранее иностранного студента алтайского вуза задержали за пропаганду терроризма в личных беседах с соседями по общежитию.