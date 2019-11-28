Медсестру в Иркутске обвинили в истязании ребенка-инвалида

Уголовное дело об истязании малолетнего возбудили в Иркутске в отношении медсестры, сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет в данный момент разбирается в обстоятельствах ЧП. Ранее в соцсетях появилось видео, снятое в палате, на котором запечатлено, что медсестра жестоко обращается с ребенком.

Согласно информации следствия, с 22 ноября 2019 года ребенок-инвалид в сопровождении младшей медсестры находился на лечении в Иркутской областной детской больнице. В медучреждение они поступили из Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.

Следователи уже допросили директора дома-интерната и медсестру, которая уже отстранена от должности.