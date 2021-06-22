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Происшествия

Медведь растерзал 16-летнего юношу на курорте в Сибири

Медведь напал на группу туристов на курорте Ергаки в Красноярском крае.

Медведь.
Медведь.
СС0

16-летний подросток погиб на месте, еще один взрослый ранен.

В группе было 13 туристов, пишет Тайга.инфо.

Подросток оторвался от группы, двое пошли его искать и обнаружили медведя, который к этому времени уже задрал его и сидел возле трупа. Медведь попытался напасть и на них — один притворился мертвым, и это спасло его от травм, второй пошел на медведя с ножом и смог ранить его, но и медведь ранил молодого человека, пишет НГС24.

На месте ЧП находятся спасатели поисково-спасательного поста «Горный», пострадавших туристов и оставшуюся группу эвакуируют с маршрута.

Ранее в Алтайском крае медведь напал на пасеку.

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