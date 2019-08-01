Медведев поручил проверить версию о поджоге лесов в Сибири

Глава правительства провел совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами, сообщает РИА Новости.
Медведев также подписал перечень поручений из-за лесных пожаров, связанных с усилением группировки сил и средств, улучшением нормативов и выделением средств, созданием новых структур, увеличением численности лесных инспекторов, пишет bfm.ru.
Отдельные поручения касаются контроля за содержанием вредных веществ в атмосфере, здоровья населения и проведения информационных кампаний.
4 августа на священном для народов Байкала острове Ольхон соберутся около 40 шаманов. Они будут вызывать дождь, чтобы он пролился на горящие в Сибири леса