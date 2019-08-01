Медведев поручил проверить версию о поджоге лесов в Сибири

Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.

Лесные пожары в Красноярском крае, съемка из космоса.

Глава правительства провел совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами, сообщает РИА Новости.

Медведев также подписал перечень поручений из-за лесных пожаров, связанных с усилением группировки сил и средств, улучшением нормативов и выделением средств, созданием новых структур, увеличением численности лесных инспекторов, пишет bfm.ru.

Отдельные поручения касаются контроля за содержанием вредных веществ в атмосфере, здоровья населения и проведения информационных кампаний.

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